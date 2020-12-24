MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hırsız apartman yöneticisine selam verdi!
ABONE OL
24.12.2020 - 15:00 | | İHA

Hırsız apartman yöneticisine selam verdi!

Antalya’da bir apartmanın deposundan eşyalar çalan hırsızın, bina çıkışında apartman yöneticisiyle karşılaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İstifini bozmadan yürümeye devam eden hırsız, yöneticiye de selam verip olay yerinden uzaklaştı. Görüntüleri izleyen bina sakinleri ise, hırsızın rahat tavırları hakkında “Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu.

Hırsız apartman yöneticisine selam verdi!

İzleyenleri güldüren olay, dün gündüz saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın deposuna giren kimliği belirsiz hırsız, buradan bazı eşyalar alıp bina çıkışına yönlendi. Bu sırada apartman yöneticisiyle karşı karşıya gelen hırsız, hiç istifini bozmadan yürümeye devam etti, yöneticinin yanından geçerken de selam verdi. Apartman yöneticisi durumu süzemezken, hırsız binadan uzaklaştı. Depodan bazı eşyaların çalındığının fark edilmesinin ardından yönetici ve bina sakinleri güvenlik kamerasını inceledi ve gerçekle yüzleşti.

Güvenlik kameralarında apartman yöneticisi ile hırsızın karşılaşma anı görüntülere yansırken, bina sakinleri şüphelinin rahat tavırları karşısına oldukça şaşırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan bina sakinleri, hırsızın rahat tavırlarına ilişkin, “Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor” yorumunda bulundu.

Genç kızın yardım çığlığı: Er ya da geç öldüreceğini söylüyorİzmir'in Çiğli ilçesinde, babasından boşanan annesi Sultan Kara ile kız kardeşi Cansel D.'yi, mal paylaşımı nedeniyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.D., sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı. Ağabeyinin serbest bırakılmasının ardından kendilerini ölümle tehdit etmeye başladığını iddia ederek, polise şikayetçi olan Cansel D. ifadesinde, "Olay aile içi mal paylaşımı ve maddi konular nedeniyle oldu. Abim sürekli olarak hem annemi hem de beni ölümle tehdit ediyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuyumcuların korkulu rüyası olmuştu! Tutuklandı

Kuyumcuların korkulu rüyası olmuştu! Tutuklandı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Koronavirüs tablosu 24 Aralık açıklandı mı? İşte, bugünkü korona vaka ve ölü sayısı...

Koronavirüs tablosu 24 Aralık açıklandı mı? İşte, bugünkü korona vaka ve ölü sayısı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet