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01.02.2021 - 17:12 | | DHA

Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış!

Antalya’da üç iş yerine girerek yiyecek, içecek ve gıda maddesi çalan Mehmet S. ile sevgilisi Sibel T., yakalandı. Karınlarını doyurmak ve eğlenmek için yaptıklarını söyleyen çift, tutuklandı. Mehmet S. hırsızlık yaparken, elinde balon olan Sibel T.'nin gözcülük yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış!

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meltem ve Yıldız mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çok sayıda görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin, birçok suçtan kaydı bulunan Mehmet S. ile sevgilisi Sibel T. olduğunu belirledi.

'EĞLENMEK İÇİN ÇALDIK'

Ekipler, yerlerini tespit ettikleri Mehmet S. ile Sibel T.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen çiftin ifadelerinde, karınlarını doyurmak ve eğlenmek için hırsızlık yaptıklarını söyledikleri kaydedildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet S. ile Sibel T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Sarılarak geldikleri iş yeri önünde Mehmet S. hırsızlık yaparken, elinde balon olan Sibel T.'nin gözcülük yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
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