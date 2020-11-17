Hırsızlar mobese kameralarından yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camikebir Mahallesi’nde 10 Kasım tarihinde evden hırsızlık, 12 Kasım tarihinde isyerinden hırsızlık ve 13 Kasım tarihinde isyerinden hırsızlık olaylarının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan tüm mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş ekipleri, teknik çalışma sonucu hırsızlık olaylarının M.E. ve S.M. isimli iki kişi tarafından işlendiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan asayiş ekipleri, M.E. ve S.M.’yi İkiçeşmelik Mahallesinde bir evde işyerlerinden çaldıkları 4 bin 500 Euro, 100 Dolar ve 2 bin TL para ile birlikte, yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından “ işyerinden ve kurumdan hırsızlık “ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.