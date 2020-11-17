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17.11.2020 - 15:36 | | İHA

Hırsızlar mobese kameralarından yakalandı!

Kuşadası’nda üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızlar mobese kameralarından yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Camikebir Mahallesi’nde 10 Kasım tarihinde evden hırsızlık, 12 Kasım tarihinde isyerinden hırsızlık ve 13 Kasım tarihinde isyerinden hırsızlık olaylarının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresinde bulunan tüm mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş ekipleri, teknik çalışma sonucu hırsızlık olaylarının M.E. ve S.M. isimli iki kişi tarafından işlendiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan asayiş ekipleri, M.E. ve S.M.’yi İkiçeşmelik Mahallesinde bir evde işyerlerinden çaldıkları 4 bin 500 Euro, 100 Dolar ve 2 bin TL para ile birlikte, yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından “ işyerinden ve kurumdan hırsızlık “ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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