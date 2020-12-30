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30.12.2020 - 09:15 | | İHA

Hırsızlarının rahat tavırları ‘pes’ dedirtti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde son günlerde artan bal ve zeytinyağı hırsızlıklarının şüphelileri polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtti.

Hırsızlarının rahat tavırları ‘pes’ dedirtti

 

Son günlerde ilçeye dadanan 4 hırsız girdikleri ikisi ev dört farklı yerden kilolarca süzme bal ve zeytinyağı çaldı. İhbarlar üzerine polis ekipleri hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan titiz çalışmayla 4 şüphelinin kimlikleri belirleyen ekipler, yaptıkları baskınlar ile çalıntı malzemeler ve hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüphelilerin rahatlığı ise pes dedirtti. Bazen yaya bazense araçlar ile gözüne kestirdikleri yere gelen şüpheliler, çaldıkları ürünleri kendi malıymış gibi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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