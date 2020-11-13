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13.11.2020 - 17:02 | | DHA

Hırsızlık şüphelisi yakalandı! Bekçi arbedede yaralandı

Ankara’da, 'hırsızlık' suçundan aranan E.Ö., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Arbede sırasında yaralanan bekçi M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı! Bekçi arbedede yaralandı

Çankaya ilçesine bağlı Erzurum Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine park halinde bulunan aracın içindeki E.Ö.'ye kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamada E.Ö.'nün, Karasu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. E.Ö., üst araması yapıldığı sırada bekçilere saldırıp, aracına binerek, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bekçiler, E.Ö.'nün elindeki anahtarı alarak, araçtan indirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında ikinci bir anahtar çıkaran şüpheli, tekrar kaçma girişiminde bulundu. İkinci anahtarı da alan bekçiler, biber gazı sıkarak, şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Müdahaleye rağmen üçüncü bir anahtar çıkaran E.Ö., aracını çalıştırarak kaçmaya başladı.

YARALI HALDE KOŞARAK ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Bekçilerden M.G., seyir halindeki otomobilin sürücü tarafındaki camdan içeri girerek, kaçmaya çalışan şüpheliyle bir süre boğuştu. Boğuşma sırasında aracın el frenini çeken bekçi, E.Ö.'yü araçtan indirmeyi başardı. Aracın dışında E.Ö.'yü gözaltına almaya çalıştığı sırada yere düşen bekçi M.G. yaralandı. Bu sırada E.Ö., Ulucanlar Çocuk Parkı yönüne yaya olarak kaçmaya başladı. Yaralı halde şüphelinin peşini bırakmayan bekçi M.G., E.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan E.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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