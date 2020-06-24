Hırsızlık yaptı! İşler yolunda gitsin diye dilenciye para verdi...

Hırsızlık olayları, Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si yabancı uyrukluya ait 4 evden 20 bin lira ve telefon çalınmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, şüphelilerin, Diyarbakır'dan gelen sosyal medya fenomeni Bünyamin E. (20) ile İstanbul'dan gelen arkadaşları İbrahim K.(18)., Y.E. (22) ile Azat B. (19) olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Bünyamin E.'yi lüks otelde, 3 arkadaşını ise başka adreste yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası ifadeleri alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından 4 şüphelinin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları paradan dilenciye kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.E., serbest bırakılırken, Bünyamin E., İbrahim K. ve Azat B. ise tutuklandı.