HİSAR savunma sistemi nedir, özellikleri neler? HİSAR hava savunma sisteminin menzili ne kadar?

Bahar Kalkanı Harekatının başlamasının ardından rejime ait birçok hedefi etkisiz hale getiren rejim uçaklarının düşürülmesinde etkili olan SİHA, KORAL gibi yerli ve milli teknolojik savaş araç gereçlerinin tasarlanıp üretildiği alana CNN Türk muhabirleri girdi. Burada yapılan röportaj esnasında BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Seçuk Bayraktar muhabirlerimize HİSAR hava savunma sisteminin bir hafta içerisinde sahada olacağı bilgisini verdi. Peki HİSAR Hava savunma sisteminin özellikleri nelerdir?

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

HİSAR, yerden havaya füzeli bir hava savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.

HİSAR NE ZAMAN TASARLANMAYA BAŞLANDI?

18 Nisan 2007'de, Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Çağrıya, toplamda 18 şirket yanıt verir. 28 Eylül 2008'de de, 18 adet sistemin, 27 ek sistem alma seçeneği ile, doğrudan temini için SSM ikinci bir teklif çağrısı gerçekleştirir. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, 20 Haziran 2011'de ana yüklenici Aselsan ve ana-alt yüklenici Roketsan olmak üzere proje ihalesi neticelendirilir. Savaş başlığı ve batarya geliştirilmesi için TÜBİTAK-SAGE ve veri bağlantıları çalışması için Meteksan Savunma alt yükleniciler olarak belirlenir. Proje maliyetleri, sırasıyla, alçak-irtifa sistemi için 314,9 milyon €, orta-irtifa sistemi için 241,4 milyon € olarak değerlendirilmiştir.

HİSAR-A

Hisar-A (Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı Hisar-A sistemine, bağımsız bir sistem olabilmesi için, bir hava gözetleme radarı ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemi montelenmiştir.

Minimum menzil: 2 km

Maksimum menzil: 15 km

Minimum irtifa: 30 metre

Maksimum irtifa: 5 km

HİSAR-O

HİSAR-O (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi), Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur.

Minimum menzil: 3 km

Maksimum menzil: 25+ km

Minimum irtifa: 50 metre

Maksimum irtifa: 15 km

HİSAR-U (SİPER)

HİSAR-U (Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi) Siper, 8x8 Man aracı ile taşınacaktır . Geliştirilmesi devam etmektedir.

Minimum menzil: 30 km

Maksimum menzil:150+ km

Minimum irtifa: 100 metre

Maksimum irtifa: 20 km