HIV'da korkutan artış! Vaka sayısı 50 bini geçti

Kovid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuz tablo, diğer birçok sağlık sorunlarının önüne geçerken, Türkiye’deki HIV enfeksiyonuna yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Uzun yıllardır, Türkiye’de HIV ve AIDS alanında çalışan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Gökengin, yeni tanılarda en yüksek oranı 25-34 yaş grubunda görülmeye başladığını belirterek , “20-24 yaş grubunda da yeni HIV tanısı alan bireylerin sayısında ciddi artış söz konusu” dedi. Türkiye’de son 5 yıl içinde her yıl HIV tanısı alanların sayısı 2300’den neredeyse 4000 yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gökengin, HIV ile yaşayan bireylerin sadece yarısına hatta bazı çalışmalara göre ancak yüzde 40’ına tanı koyabildiklerini vurgulayarak devamında şunları dedi:



Altı kat arttı



“Gerçek rakamların bilinenin en az 2 katı olduğunu tahmin ediyoruz. Resmi rakamlara göre toplam vaka sayısı 26 bin civarında olmasına karşın, tahminimiz gerçek sayının en az 50 bin olduğu yönünde. Türkiye’de sadece 2010’dan bu yana yıllık yeni olgu sayısı 6 kat arttı. Erkekler arasında seksle bulaşmada önemli ölçüde artış gözlemliyoruz. Bu gruplar için özel çalışmalar yapılması gerektiğini gösteriyor. Bir başka önemli nokta da yeni olguların yüzde 48 ile yüzde 52’si hastalığın geç evresinde, yüzde 24 ile yüzde 30’u ise ileri evrede tanı alması. Bu da hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.”