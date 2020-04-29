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29.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hız ihlalinden 15 bin 844 sürücüye işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), 22-26 Nisan tarihleri arasında 81 ilde şehirlerarası karayolları üzerinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimleri sonucu, 15 bin 844 sürücüye hız ihlalinden, 13 araç sürücüsüne de seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

Hız ihlalinden 15 bin 844 sürücüye işlem

Denetim uygulamaları sonucu toplam 16 bin 172 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem gerçekleştirildi.
Diğer yandan denetimlerde 20 bin 849 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği, kask kullanmayan bin 289 motosiklet sürücüsüne ceza verildiği bildirildi. Açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü ifade edildi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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