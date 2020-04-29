Hız ihlalinden 15 bin 844 sürücüye işlem

Denetim uygulamaları sonucu toplam 16 bin 172 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem gerçekleştirildi.

Diğer yandan denetimlerde 20 bin 849 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği, kask kullanmayan bin 289 motosiklet sürücüsüne ceza verildiği bildirildi. Açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü ifade edildi.



