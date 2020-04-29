29.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Hız ihlalinden 15 bin 844 sürücüye işlem
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), 22-26 Nisan tarihleri arasında 81 ilde şehirlerarası karayolları üzerinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimleri sonucu, 15 bin 844 sürücüye hız ihlalinden, 13 araç sürücüsüne de seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.
Denetim uygulamaları sonucu toplam 16 bin 172 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem gerçekleştirildi.
Diğer yandan denetimlerde 20 bin 849 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği, kask kullanmayan bin 289 motosiklet sürücüsüne ceza verildiği bildirildi. Açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü ifade edildi.