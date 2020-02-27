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27.02.2020 - 18:29 | | DHA

Hızı 50 kilometreye ulaştı! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.

Hızı 50 kilometreye ulaştı! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Bodrum'da bu sabah yağmurla başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı felç etti.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Bazı vatandaşlar lodosun oluşturduğu dev dalgaların fotoğrafını çekti.

Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Liman Başkanlığı, balıkçılar ile yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
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