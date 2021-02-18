Ankara 30'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™ndeki duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±klar, mÃ¼ÅŸtekiler ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Bir Ã¶nceki celse tanÄ±k olarak dinlenmesine karar verilen TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Ä°hsan Uygun duruÅŸmaya Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±. MÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ± tanÄ±k Uygunâ€™un, bilirkiÅŸi raporunda kaza nedeniyle kusurlu gÃ¶sterildiÄŸini, bakanlÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturma izni vermemesi nedeniyle dosyada sanÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ilgili yasa gereÄŸi tanÄ±k olarak dinlenemeyeceÄŸinin ileri sÃ¼rdÃ¼. Mahkemenin itirazÄ± kabul etmemesi Ã¼zerine dinlenen Uygun, kaza tarihinde TCDD Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ±Â olduÄŸunu sÃ¶yledi. Trenlerin iÅŸletilmesi ve trafik gÃ¼venliÄŸinin mevzuatlarda nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸinin mevcut olduÄŸunu belirten Uygun, kaza gÃ¼nÃ¼ kimlerin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



SORULARA CEVAP VERMEDÄ°



TanÄ±k Uygun, sanÄ±k Emin Ercan Erbeyâ€™in avukatÄ± Ã–zay ArÄ±kan'Ä±n, "HÄ±zlÄ± tren projesi bitmeden yol neden iÅŸletmeye aÃ§Ä±ldÄ±?Â KazanÄ±n olduÄŸu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan gerekli risk analizleri yapÄ±ldÄ± mÄ±?Â Mevzuatta yer alan gerekli personel gÃ¶revlendirildi mi? GÃ¶revlendirilen personele sinyalizasyon olmayan hatta yapÄ±lan seferlerle ilgili gerekli eÄŸitimler verildi mi?"Â yÃ¶nÃ¼ndeki sorularÄ±n tamamÄ±na, "Cevap vermeyeceÄŸim"Â diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Uygun, bazÄ± sorularÄ± ise "Bu sorulara daha Ã¶nce cevap vermiÅŸtim"Â diye yanÄ±tladÄ±. Â



FÄ°RMA TEMSÄ°LCÄ°SÄ° DE DÄ°NLENDÄ°



DuruÅŸmada hattÄ±n sinyalizasyon iÅŸlerini yapan firmada mÃ¼hendis olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ahmet Emre GÃ¼ven de dinlendi. GÃ¼ven, kaza olduÄŸunda hatta test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hattÄ±n iÅŸletme tasarrufunun TCDDâ€™de olduÄŸunu sÃ¶yledi. GÃ¼ven, bir soru Ã¼zerine sinyalizasyon ekipmanlarÄ± ve testleri tamamlanmÄ±ÅŸ hatta kaza olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu belirtti.



TCDDâ€™de mÃ¼ÅŸavir olarak Ã§alÄ±ÅŸan tanÄ±k Hasan HÃ¼seyin GÃ¼len'inÂ de dinlenmesinin ardÄ±ndan mahkeme, gelmeyen diÄŸer tanÄ±klarÄ±n bir sonraki celse hazÄ±r edilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.