Hizmetçiler 1. bölüm full izle: Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayında
Hizmetçiler 1. bölüm dün akşam ekrana geldi. Dizi ilk bölümü ile büyük ilgi uyandırdı. Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın İstanbul'daki hayatını konu alan dizinin ilk bölümünü kaçıranlar şimdi internetten izlemek istiyor. İşte Hizmetçiler'in 1. bölümü...
Başrolünde Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir'in (Yiğit) yer aldığı "Hizmetçiler" dizisi dün akşam ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünde entrikalarla dolu Cennet Konakları ve hizmetçilerin sakladıkları sırlar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor! Adına Cennet Konakları denen lüks sitede dört hizmetçi ve sırlarını sakladıkları zenginlerin ihtişamlı hayatları yaşanıyor. Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir yola sürükler. Aslında Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
HİZMETÇİLER 2. BÖLÜM FRAGMANI