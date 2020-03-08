Hizmetçiler 1. bölüm full izle: Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayında

Başrolünde Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir'in (Yiğit) yer aldığı "Hizmetçiler" dizisi dün akşam ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünde entrikalarla dolu Cennet Konakları ve hizmetçilerin sakladıkları sırlar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor! Adına Cennet Konakları denen lüks sitede dört hizmetçi ve sırlarını sakladıkları zenginlerin ihtişamlı hayatları yaşanıyor. Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir yola sürükler. Aslında Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

HİZMETÇİLER 2. BÖLÜM FRAGMANI