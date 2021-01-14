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14.01.2021 - 11:04 | | İHA

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

Muğla’da, polis ekiplerince boş arazide bulunan çadıra baskın düzenlendi. Horoz dövüşü ve kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 27 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürpınar Mahallesi'nde boş arsa üzerinde mavi brandalı bir çadır olduğu içinde şahıslar olduğunu tespit etti.

Ekipler kontrol amaçlı gittiğinde, çadır içinde bulunan şahıslar kaçtı. Kaçan şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Çadırda yapılan aramada horoz dövüştürme ringi, horoz kafesleri, toplu halde horozlar ve bahçede dövüşte kullanılan çelik kafes ele geçirildi. Yapılan baskında kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye 27 bin 380 lira para cezası yazıldı.

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza

Kumar oynamak için yer temin etmekten bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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