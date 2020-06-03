Hrant Dink Vakfı’na tehdide 2. tutuklama

Şişli’de 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink’in anısına kurulan Hrant Dink Vakfı’nın yöneticilerine mail göndererek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ersin Başkan, önceki gün gözaltına alınmıştı. Bir dönem Amerika’da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan Başkan, dün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Başkan, ‘tehdit’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından tutuklandı. Vakfa, e-posta yoluyla ölüm tehdidinde bulunan Hüseyin Ateş de 31 Mayıs’ta ‘tehdit’ suçundan tutuklanmıştı.