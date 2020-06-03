03.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Hrant Dink Vakfı’na tehdide 2. tutuklama
Hrant Dink Vakfı’nı, elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı’na hakarette bulunduğu iddia edilen şüpheli Ersin Başkan, tutuklandı.
ELİF ALTIN İstanbul
Şişli’de 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink’in anısına kurulan Hrant Dink Vakfı’nın yöneticilerine mail göndererek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ersin Başkan, önceki gün gözaltına alınmıştı. Bir dönem Amerika’da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan Başkan, dün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Başkan, ‘tehdit’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından tutuklandı. Vakfa, e-posta yoluyla ölüm tehdidinde bulunan Hüseyin Ateş de 31 Mayıs’ta ‘tehdit’ suçundan tutuklanmıştı.
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