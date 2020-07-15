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15.07.2020 - 18:47 |

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları ve türü

Gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen ve başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Miray Daner, Zeyno Eracar'ın gibi oyuncuların yer aldığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi, bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları ve türü

2018 yılında dram, savaş türünde vizyona giren Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları...

HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ KONUSU

Türk havacılık tarihinin en önemli ismi, zihni uçsuz bucaksız icatlarla dolu eşsiz bir mühendis olan, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye taşındı. 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.

HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİ OYUNCULARI VE YÖNETMENİ

Yönetmen: Kudret Sabancı

Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Miray Daner, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Birol Ünel, Rıza Akın, Bahadir Yenişehiroğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Cem Uçan, Eray Türk, Efecan Dianzenza, Gurur Aydoğan

Ayasofya'da 15 Temmuz'a özel koreografi gösterisiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, bugün 15 Temmuz temasıyla, Ayasofya önündeki meydanda 100 kişilik koreografi gösterisi gerçekleştirildi. 'Unutma, unutturma' temalı gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Ekip Yönetmeni Emre Özmen, 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.
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