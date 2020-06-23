MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor
ABONE OL
23.06.2020 - 11:49 | | DHA

Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, test uçuşu sırada düşen Hürkuş uçağının enkazı kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor

Kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilip üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, test uçuşu esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot paraşütle atlayarak, kazadan kurtuldu. Yaralanan iki pilot, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatan TUSAŞ yetkilileri, uçağın düşüş nedenini araştırıyor. Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip Hürkuş'un düşüş nedeni, yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Geliştirme Programı, Mart 2006’da Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında imzalanan anlaşma ile yürürlüğe girdi. Hürkuş eğitim uçağı ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılabiliyor.

Hürkuşun düşüş nedeni araştırılıyor

Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zalim İstanbul sezon finali (39. bölüm) full izle... Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul sezon finali (39. bölüm) full izle... Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Zonguldak'taki 15 eski akademisyenin yargılandığı davada flaş gelişme

Zonguldak'taki 15 eski akademisyenin yargılandığı davada flaş gelişme

Sıradaki Haber