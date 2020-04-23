Huşu Nedir? Huşuya Gelmek Ve Huşu İçinde Olmak Ne Demektir?

Huşu, Tanrı'ya boyun eğme, gönlünde tanrı korkusu ile saygı duyma anlamına gelmektedir.

Huşu içinde olmak, Tanrı'ya büyük saygı duyma halinde olmaktır.



Huşu Nedir?



Huşu kelimesi özellikle ibadet yapılma sırasında bulunan durumu bildirmektedir. İbadetin huşu içerisinde yapılması söz konusu olmaktadır. Huşu kelimesi, gönlünde tanrı korkusu ve saygı dolu olma, Tanrı'ya boyun eğiş anlamına gelmektedir.



Huşuya Gelmek Ne Demektir?



Huşuya gelmek, İslam dininde Allah'a ibadet ederken tüm eylemlerin Allah'ın rızasını kazanma maksadı ile yapılmasıdır. Huşu içerisinde yapılan tüm ibadetlerin amacına ulaşacağı ve kabul göreceğine inanılmaktadır.



Huşuya gelme halinde olan kişi hem ibadetlerini hem de tüm eylemlerini büyük bir istekle ve Allah'ın emrettiği şekilde yapmaya özen gösteren kişidir. Huşuya gelmek, huşu içerisinde olmak şeklinde de ifade edilmektedir.



Huşu İçinde Olmak Ne Demektir?



Huşu içinde olmak, yapılan eylemlerin Allah rızasını gözeterek yapılması demektir. Kişinin işlerini yaparken Allah'a saygı duyarak O'ndan korkarak emrettiği şekilde yaşamaya çalışmasıdır.