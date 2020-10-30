İBB Beyaz Masa'dan açıklama... İBB burs sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İBB burs başvurları 14 Ekim'de sona erdi. Aradan 15 gün geçti ve sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvuru yapanlar sürekli olarak İBB burs sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.
İBB burs sonuçları için sabırsız bekleyiş başladı. Başvuruların üzerinden 15 gün geçerken sonuç tarihi binlerce kişi tarafından araştırışlıyor. Sık sık sorulan soru ise İBB burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? şeklinde...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs sonuçları açıklanmış değil. Sosyal medyada adayların beklentileri 30 Ekim tarihindeydi... İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise eksik evrakların son teslimat süresi 1 Kasım olduğu belirtildi. Sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Duyuruları takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar