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17.09.2020 - 17:34 | | DHA

İBB Meclisi'nde hareketli dakikalar! Birbirlerine girdiler

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kavga çıktı. İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine tartışma büyüdü. Oturuma ara verildi.

İBB meclis toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda, İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine tartışma başladı. Tartışmanın şiddetinin büyümesinin ardından kavga çıktı. Araya giren diğer meclis üyeleri kavganın büyümesini önlerken, oturumu yöneten İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma 15 dakika ara verdi.

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