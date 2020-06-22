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22.06.2020 - 10:01 | | DHA

İBB'de 9 ay sonra Fen İşleri Daire Başkanı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yönetim kadrosunda, seçimden sonra gerçekleştirilen değişikler sırasında, 28 Eylül 2019 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı’na atanan Kasım Arısoy, 9 ay sonra görevden alındı.

İBB'de 9 ay sonra Fen İşleri Daire Başkanı değişti

Yerine, iş hayatına Suudi Arabistan’da baraj projesiyle başlayan inşaat mühendisi Recep Korkut atandı. İBB yetkilileri, daire başkanının neden görevden alındığına ilişkin sorulara bir yanıt verilmedi.

 

Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.
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