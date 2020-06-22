22.06.2020 - 10:01 | | DHA
İBB'de 9 ay sonra Fen İşleri Daire Başkanı değişti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yönetim kadrosunda, seçimden sonra gerçekleştirilen değişikler sırasında, 28 Eylül 2019 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı’na atanan Kasım Arısoy, 9 ay sonra görevden alındı.
Yerine, iş hayatına Suudi Arabistan’da baraj projesiyle başlayan inşaat mühendisi Recep Korkut atandı. İBB yetkilileri, daire başkanının neden görevden alındığına ilişkin sorulara bir yanıt verilmedi.
Ne maske ne sosyal mesafe! İstanbul'un göbeğinde yaşandıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine rağmen, Beşiktaş Bebek sahilinde ve Ortaköy’de toplanan gruplar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Salgını umursamayarak eğlenen gruplar kameralara yansıdı.