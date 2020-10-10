10.10.2020 - 12:21 |
İç Denetçi Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İç Denetçi Sınav soruları - cevapları yayımlandı mı? (2020)
ÖSYM tarafından bugün uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sona erdi. Sınav sonrasında adaylar, İç denetçi sonuçları ne zaman açıklanacak arayışına geçti. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde İç Denetçi Sınav sonuçlarının tarihi yayımlandı. peki İç Denetçi sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) bugün tamamlandı. Sınav sonrasında başarı puanını ölçmek isteyen adaylar, İç Denetçi soruları ve cevapları için arayışa geçti. Peki İç Denetçi soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
İÇ DENETÇİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
İç denetçi soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanınca haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
İÇ DENETÇİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 10 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı