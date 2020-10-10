İç Denetçi Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İç Denetçi Sınav soruları - cevapları yayımlandı mı? (2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) bugün tamamlandı. Sınav sonrasında başarı puanını ölçmek isteyen adaylar, İç Denetçi soruları ve cevapları için arayışa geçti. Peki İç Denetçi soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İÇ DENETÇİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

İç denetçi soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanınca haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İÇ DENETÇİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 10 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.