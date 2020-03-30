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30.03.2020 - 03:08 | | DHA

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± corona genelgesi yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±! Plakalara dikkat: Ve baÅŸladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n corona virÃ¼s ile Â mÃ¼cadele kapsamÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± taksilerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ± ve tek-Ã§ift plaka uygulanmasÄ± gece yarÄ±sÄ± itibariyle baÅŸladÄ±.Â

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± corona genelgesi yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±! Plakalara dikkat: Ve baÅŸladÄ±

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelde yayÄ±nlayarak Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de taksilerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirdi. Â Gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren genelgeye gÃ¶re, taksiler artÄ±k Â bir gece tek plaka, bir gece Ã§ift plaka olarak trafiÄŸe Ã§Ä±kabilecek.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± corona genelgesi yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± Plakalara dikkat: Ve baÅŸladÄ±

KARARA UYMAYA BAÅžLADILARÂ 

Genelgenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle birlikte Ä°stanbul'da taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri bakanlÄ±ÄŸÄ±n genelgesine uymaya baÅŸladÄ±. Bir Ã§ok noktada taksilerin tek plaka olarak trafiÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Â Ã–zellikle Fatih, Vatan ve Millet Caddeleri ile Aksaray ve CevizlibaÄŸ'da taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin yasaÄŸa uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 

"VÄ°RÃœSTEN KORUNMUÅž OLURUZ"

AlÄ±nan plaka kÄ±sÄ±tlamasÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren taksici Ayhan ÅžaÅŸmaz, "Uygulama hem iyi bir uygulama hem de bu aralar iÅŸlerimiz Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Ekonomik olarak da bizlere Â katkÄ± saÄŸlayacak. VirÃ¼s Â sayÄ±sÄ± artÄ±kÃ§a insanlar korkuyor, mÃ¼ÅŸteri sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu ÅŸekilde inÅŸallah bir faydasÄ± olur" dedi.

New York'ta maÄŸazalar yaÄŸmaya karÅŸÄ± vitrinlerini plakalarla kapattÄ±ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgÄ±nÄ±n merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, maÄŸaza vitrinlerini, yaÄŸma ihtimaline karÅŸÄ± tahta plaka ve kalaslarla kapattÄ±.
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