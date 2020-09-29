29.09.2020 - 10:46 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 5’e yükseldi
Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.