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29.09.2020 - 10:46 |

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 5’e yükseldi

Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 5’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 

Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi. 

 

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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