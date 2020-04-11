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11.04.2020 - 02:06 | | AA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vatandaşlara ekmek ulaştırılacak

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vatandaşlara ekmek ulaştırılacak

Bakanlık'tan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

Bakan Soylu, uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.

 

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