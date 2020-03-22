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22.03.2020 - 13:50 | | AA

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü için istisnaları belirledi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi”ne ek bir genelgeyi daha bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi. Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlamadan muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü için istisnaları belirledi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi”ne ek bir genelgeyi daha bu gece saat 01.00’da valiliklere gönderdi.

Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnalar belirtildi.

Buna göre; 65 göre yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildi.

21.03.2020 tarihinde saat 24.00 itibariyle yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; ”seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek.

Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

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