İçişleri Bakanlığı’ndan Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri: Yüzde 50 doluluk ve maske takibi

İçişleri Bakanlığınca yaz mevsiminde uygulanacak trafik tedbirlerine ilişkin genelge yayımlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il

valiliğine gönderilen “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” genelgesinde valiliklere, denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

1 Haziran-1 Ekim arasında uygulanacak genelgede, Kovid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik tedbirleri ile salgının azalmasıyla birlikte normal hayata geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Genelgede öne çıkan bazı trafik tedbirleri şöyle...



Denetim artıyor



Sosyal izolasyon sonucu şehir içi ve şehirler arası seyreden araç sayısının azalmasının ortalama hız seviyesinin yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak, hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek.





Uyarı yapılacak



Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçları ve otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek.



Denetimlerde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme ve uyarılar yapılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.



Havadan izleme



Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilecek.

Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından, trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak.



2020 yılında da yaya önceliği/güvenliği kapsamındaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam ettirilecek. Bu amaçla tüm illerde yaya önceliği/güvenliğiyle ilgili üst düzeyde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.



Yolcu ve eşya taşımacılığı sektöründe aktif olarak yer alan, başta okul servis araçları, taşımalı eğitim servis araçları ile toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitimler planlanacak.



05.00-07.00



Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavetin kaza riskini daha fazla artırması nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak.



Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin

verilmeyecek, özellikle ara yollarda da denetimleri planlanacak.



Temmuz alarmı



Kovid-19 salgınının yayılım hızının azalması ile birlikte tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılacak seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı dikkate alınarak, özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak.



Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, “dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali” bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.

Salgınının kontrol altına alınması ile birlikte şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (tur taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olabileceği dikkate alınarak, bu faaliyetleri yürüten araçlara yönelik “etkin, yoğun ve sürekli” trafik denetimleri planlanarak uygulanacak.



Görünürlük



Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda “algılanan yakalanma riski duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak “görünür” olmaları sağlanacak. Bu amaçla hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek.





Motosiklet ve traktör şartları



Motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.



Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.



Yaya kazaları analiz edilecek, kazaların olduğu noktalarda gerekli önlemler alınacak.

Tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerinin öncesinde sürücüleri uyarıcı “önce yaya” görseli çizilecek.



Denetimlerde yüz yüze iletişime önem verilecek, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.