31.03.2020 - 15:12 | | DHA
İçişleri duyurdu! Sayı 67'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Seher Aktan isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldi" denildi.
Altınlarını dolandırıcıya kendi elleriyle verdiAntalya'da 72 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Telefondaki şahsın Manavgat’ta işlenen cinayete kendi adının karıştığını söylemesi üzerine ne yapacağını şaşıran yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek altınların bulunduğu diğer evine gidip 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kendi eliyle teslim etti. Polis güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği dolandırıcıları arıyor.