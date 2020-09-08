İcra yoluyla çıkarabildiği kiracı dükkanı harabeye çevirdi!

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Coşkun, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde bulunan dükkanını 2015 yılında Altuğ G.'ye kiraya verdi.

Perde üzerine dükkanı işleten ve iki yıl kira ödeyen Altuğ G., son 3 yıldır kira ödemedi. A.G'nin 3 yıllık 180 bin lira kira borcu birikirken, Coşkun kiracıdan borcunu ödeyerek dükkanı boşaltmasını istedi. Ancak kiracıyla anlaşamayan Coşkun, icra yoluyla Altuğ G.'yi çıkardı. Pazar günü dükkanı boşaltan A.G; kalebodur, fayans ve duvarlar ile lavabolara zarar verirken, iş yerinin kapısını da sökerek alıp gitti.

Pazartesi günü iş yerine gelen Coşkun, dükkanın kapısı olmadığını ve içeride büyük bir zarar olduğunu görünce avukatını arayarak kiracıdan şikayetçi oldu.

"GİRİŞ KAPISINI ALIP GİTMİŞLER"

Coşkun, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyük zarara uğradığını söyledi.

Büyük bir terbiyesizlik olduğunu ifade eden Coşkun, "2015 yılında burayı kiraya verdik. 5 senelik kiracımızdı. Ben böyle bir şey görmedim. Giriş kapısını alıp gitmişler. İçerideki kapıları alıp gitmişler. Lavaboları kırmışlar. Mermerleri, fayansları kırmışlar. Bilerek bir zarar var. Elektrik kablolarını tamamen sökmüşler. Binamın kullanılmaması için ne gerekiyorsa yapmışlar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Durumu adli makamlara söyleyeceğiz. Şu olay Karabük’teki esnafın yüz karası" dedi.

"KAPI YOK Kİ ANAHTARI TESLİM ETSİN"

"İki yıl boyunca borçlarını ödemediklerinden icra vasıtasıyla çıkarttık" diyen Coşkun, şunları kaydetti:

"İcra geldi, malları tespit ederken bizden 10 günlük müsaade istedi. Pazartesi günü anahtarı teslim etmesi gerekirdi. Kapı yok ki anahtarı teslim etsin. Çekti gitti. Birde buradaki malların hepsini pazar günü kırmış. Polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Burada resmen hırsızlık var."

Dükkan içerisinde 100 bin TL zarar olduğunu söyleyen Coşkun, "180 bin TL alacağımız var. Yaklaşık 3 yıllık kirayı alamadık. Hem de bu şekilde malımıza zarar verdi. Bunlar utanmadan bir daha nasıl dükkan kiralayacaklar, nasıl esnaflık yapacaklar. Çok büyük bir terbiyesizlik yapılan" diye konuştu.