İçtima Ne Demek? Tdk'ya Göre İçtima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

İçtima, dilimize Arapçadan geçiş yapmış yabancı soylu bir sözcüktür. Bu kelimenin TDK içerisinde yer alan açıklamasına bakıldığında askerliğin yanı sıra gök bilimin de kullanıldığı görülmektedir Bu bağlamda sözlükte hem içtima hem de içtima etmek terimleri için tanımlamalara yer verilmektedir.

İçtima Ne Demek?

Askerlik dönemi içerisinde neredeyse en fazla yapılan işlem içtima olarak kabul edilmektedir. İçtima yapılırken tüm; er, erbaş ve komutanların bir arada bulunması gerekmektedir. Bir birlikte içtima silahlı ya da silahsız olarak yapılabilmektedir. İçtimalar, askeri faaliyetler arasında oldukça büyük bir disiplin ile yürütülmektedir. İçtimada eksik bir asker çıkması durumunda, tüm birliğe farklı cezalar verilebilmektedir.

İçtima sözcüğü yalın anlamda kullanılabildiği gibi içtima etmek olarak da kullanılabilmektedir. Bu bağlamda içtima etmek kavramı en kısa hali ile “toplanmak” manasına gelmektedir.

TDK’ya Göre İçtima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu genel sözlük incelendiğinde, içtima etmekle alakalı 3 farklı tanımlama gözlenmektedir. Bu tanımlamalar ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

- Askerlerin silahsız bir şekilde ya da silahlı ve donanmış halde toplanması.

- Gök bilimi için kavuşmak, kavuşum.

- Toplanmak, toplantı yapmak, toplantı.