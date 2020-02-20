İdlib-Afrin bağlantısını rejim kesmeye çalışıyor

Kuzey ve batı Halep’in tamamına yakınını kontrol altına alan ve Afrin sınırındaki köylere yönelik saldırılarını son günlerde artıran rejimin, Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütü YPG’den arındırılan ve şu anda Suriye Milli Ordusu (SMO) ile TSK’nın kontrolünde olan Afrin’i hedef alabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede rejim güçleri, Afrin’e bağlı Şerava kasabasındaki köylere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lazkiye’yi Halep’e bağlayan ordan da, Kuzey Suriye’den Irak’a ulaşan stratejik önemdeki M4 yoluna gözünü diken rejim güçleri,İdlib-Afrin bağlantısını kesmek için de muhaliflerin Halep’in kuzeybatısındaki son kasabası olan Daret İzze’yi de bombalamaya başladı. Rejimin kasabayı alması durumunda, İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgeleri arasındaki bağlantı kopacak ve SMO unsurlarının bu yol üzerinden İdlib’e geçişi kesilmiş olacak. TSK ise, Daret İzze çevresinde yeni oluşturduğu noktaları güçlendirdi.

Rusya da, TSK’nın M5’e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Halep’ten Şam’a uzanan karayolunda konuşlanmaya başladı. TSK’nın Halep ve İdlib kırsalındaki Atarib ve Darat İzze çevresine yönelmesi üzerine, Rus uçakları dün bölgeyi bombaladı. Bombalamada özellikle İdlib’in Termanin ve Ariha noktalarını hedef aldı. TSK’nın da konuşlandığı bu bölgeye yönelik Rus ve rejim uçaklarının 120’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Çatışmalar arttı

Öte yandan İdlib kırsalının güneyindeki Maaret el Numan’da Esad yönetimi, rejime yakın aileleri evlere yerleştirmeye başladı.

Bu arada İdlib sınırındaki Oğulpınar hudut karakolunun da olduğu Oğulpınar bölgesinin askeri bölge ilan edildiği ileri sürüldü. Milliyet’in ulaştığı Oğulpınar Muhtarı Hasan Şanverdi ise “bana ulaşan bir bildirim olmadı” dedi.

Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç, Tel Temir, Ayn İsa ve Tel Abyad ilçe sınırlarında ise SMO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. SMO bu yerlerdeki YPG ve Suriye Rejim Ordusu’na ait noktalarını önceki gece ve dün yoğun şekilde bombaladı. TSK da bu hatlara takviye güç gönderdi.

Suriye’de başkent Şam’dan Halep kentine sekiz yıl sonra ilk kez sivil bir uçuş gerçekleştirildi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halep Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, 35 dakika süren uçuşlara yeniden başlanmasının “ordunun terörizme karşı zaferinin ve kentte barışın sağlanmasının sonucu” olduğunu söyledi.