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01.03.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

İdlib için süre doldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejime tanıdığı süre gece yarısı itibarıyla doldu. Rejim unsurları sahada herhangi bir geri çekilme emaresi göstermezken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucu tarafların Suriye’de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

İdlib için süre doldu
ECEM TOPLAR Ankara

Ancak bu açıklamaya ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, anlaşma iddiasını teyit etmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, “İki taraf da teröristlerle savaşmaya devam ederken sahada tansiyonu düşürmeyi hedefledikleri konusunda mutabık kaldı” ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynaklar, Rusya’nın terörist grupların net tanımının yapılmasına yanaşmadığını ifade ederek, “Uzlaşı söz konusu değil” bilgisini verdiler. Bu çerçevede gözler Erdoğan-Putin görüşmesine çevrildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 veya 6 Mart’ta bir araya gelmesi olasılığına ilişkin çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

 

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