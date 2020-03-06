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06.03.2020 - 16:34 |

İdlib paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar serbest

İdlib’de 36 askerin şehit olduğu hain saldırı ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı ve provokatif paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6’sı ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi ise aranıyor.

İdlib paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar serbest
ELİF ALTIN / İSTANBUL

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020 tarihinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu 36 askerin şehit olduğu olayla ilgili sosyal medyada gerçek dışı ve provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 6 kişi Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcıya ifade veren 6 kişiden 3’ü “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından sorgulanan 3 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve bazılarının yurt dışında olduğu tespit edilen 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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