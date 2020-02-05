İdlib şehitlerine veda

İdlib şehitlerinden Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay'da düzenlenen törenin ardından ambulansla Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası Deprem'in naaşı, burada helalliğin alınmasından sonra İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Berna Deprem, kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ile birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin naaşı, Çamiçi Şehitliği'nde toprağa verildi.

Mardin'deki 70. Mekanize Tugay Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığı'ndan, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde geçici görevlendirilen Deprem'in, şehit olmadan iki gün önce babaevine izne geldiği öğrenildi.

PİYADE UZMAN ONBAŞI KURT GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt için Gaziantep Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kurt'un cenazesi daha sonra tören için Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Abdurrahman Kurt, annesi Döndü Kurt ile eşi Emine ve çocukları Döne (3) ile Abdurrahman (2) Kurt katıldı.

Törende ayrıca Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve şehidin silah arkadaşları da hazır bulundu.

Şehidin eşi Hatice Kurt, cenaze aracına konulan tabuta tülbentini bırakarak gözyaşı döktü.

Kamuflaj giydirilen şehidin kızı Döne'nin, zaman zaman babasının tabutuna asker selamı verdiği görüldü.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un cenazesi, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.