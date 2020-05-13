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13.05.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

İdlib’de 10. ortak devriyeye saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rus askeri polisi dün İdlib’de M4 otoyolunda 10. ortak devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

İdlib’de 10. ortak devriyeye saldırı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rus askeri polisi dün İdlib’de M4 otoyolunda 10. ortak devriye faaliyetini gerçekleştirdi. 

Devriyeyi engellemek isteyen radikal gruplar Rus zırhlılarına taş ve yumurta attı. Devriyenin geçişi sırasında da silahlı saldırı düzenlendi. Patlamada, devriyedeki araç ve askerler zarar görmedi. Serakib yakınlarındaki Tarnaba’dan başlayıp, Ariha’ya kadar uzanan ortak devriye, Ariha yakınlarında protesto ile karşılaştı.

Devriyeyi engellemek isteyen radikal grupların sempatizanları, Rus zırhlılarına taş ve yumurtalar attı. TSK unsurları protestoları yatıştırmak için bölgeye takviye güç gönderdi. Protestolar sürerken, devriyenin geçişi esnasında silahla bir saldırı düzenlendi.

Kimi kaynaklar saldırının roketatarla düzenlendiğini kimi kaynaklarsa top atışı yapıldığını ileri sürdü. Patlamada devriyedeki araç ve askerler zarar görmezken, yerel kaynaklarca saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin farklı iddialar dilledirildi. 

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