idlib’de 3 şehit

Moskova’da alınan kararın ardından 5 Mart’tan bu yana ateşkesin uygulandığı İdlib’den şehit haberi geldi. TSK’ya yönelik saldırı “Güvenli Koridor”un kurulacağı M4 otoyolu üzerindeki Mahambel kasabasında gerçekleşti.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir” denildi. Yerel kaynaklar saldırının hemen ardından bölgeye TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının takviye edildiğini ve TSK’nın Mahambel’i kuşattığını bildirdi. Saldırının terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam ya da Hurras El Din örgütü tarafından gerçekleştirdiği iddia edildi.



Sivas Valiliği saldırıda şehit olan askerlerden birinin Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal da Twitter’dan “Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.



Moskova’da 5 Mart’ta kararlaştırılan İdlib’deki ilk ortak devriye 15 Mart’ta yapılmış, devriye bölgedeki provokasyonlar sonucu planlanandan erken tamamlanmıştı. Terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam, Hurras El Din ve Türkistan İslam Partisi gibi radikal gruplar, Moskova’daki mutabakatı tanımadıklarını açıklamıştı. Öte yandan TSK’nın İdlib’e sevkiyatları sürüyor.



TSK’ya ait içinde roketatar ve tankların da olduğu askeri konvoy İdlib’e giriş yaptı.



TSK ayrıca, Halep batısındaki Atarib yakınlarında da yeni bir askeri üs kurdu.Kalp krizi geçirdi



MSB, İdlib’de bir askerin kalp krizi sonucu şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart’ta gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur” ifadeleri kullanıldı. MSB, kalp krizi geçirerek şehit olan askerin ise Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey olduğunu açıkladı.