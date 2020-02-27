İdlib'de hain saldırı! 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.



Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!



Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerini kullandı.



SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Elibol'un şaadet haberi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 8 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri öğrenildi. Özlem Elibol'un, 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.









Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından şehit haberini duyurdu. Vali Kaymak, paylaşımında, "Suriye'nin İdlip bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşerimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.



ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI





Hava saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) baba ocağına ateş düştü.

Hacı Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zeynep Baykuş çiftine acı haberi yetkililer verdi. 3 çocuklarından biri olan Soner'in şehadet haberini alan Baykuş çifti gözyaşlarına boğuldu. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da eve akın etti.



Evli olan şehit Soner Enes Baykuş'un yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.









BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.







