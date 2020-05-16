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16.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

İdlib’de ‘ikna heyeti’ devreye girdi

Rusya ile yapılan ateşkes anlaşması sonrası ortak devriyeye katılan Rus güçlerine yönelik protestoların önüne geçilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede halkı ikna turu başlattı. Görüşmelerde, ortak devriyenin İdlib’e faydası anlatılıyor. Rejim ve muhalif grupların ateşkesi bozma girişimlerine karşı bunların İdlib’de askeri konumlanma alanları ile yerleşim birimlerinde askeri önlemlerini artıran TSK, yeni gözlem noktaları inşa ediyor.

İdlib’de ‘ikna heyeti’ devreye girdi
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Bu kapsamda son günlerde rejimin saldırılarını artırdığı İdlib’in güneyinde yer alan Jabal Al-Zaviya bölgesindeki, yüksekliği ile İdlib’e en hakim yer olan Nebi Yunus tepesine ateşkes ihlallerini anında tespit ve önlemeye yönelik TSK gözlem noktası kuruldu. TSK Nebi Yunus tepesi yakınlarında yer alan Bassamis köyündeki hakim bir noktaya da 19 Nisan’da gözlem noktası kurmuştu. Nebi Yunus’ta kurulan gözlem noktası ile TSK, İdlib ve Hama’yı birbirine bağlayan geniş bir koridoru kontrol altına alacak.

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