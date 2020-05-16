İdlib’de ‘ikna heyeti’ devreye girdi

Bu kapsamda son günlerde rejimin saldırılarını artırdığı İdlib’in güneyinde yer alan Jabal Al-Zaviya bölgesindeki, yüksekliği ile İdlib’e en hakim yer olan Nebi Yunus tepesine ateşkes ihlallerini anında tespit ve önlemeye yönelik TSK gözlem noktası kuruldu. TSK Nebi Yunus tepesi yakınlarında yer alan Bassamis köyündeki hakim bir noktaya da 19 Nisan’da gözlem noktası kurmuştu. Nebi Yunus’ta kurulan gözlem noktası ile TSK, İdlib ve Hama’yı birbirine bağlayan geniş bir koridoru kontrol altına alacak.