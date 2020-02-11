İdlib’de Mehmetçik’e saldırı: 5 şehit

Suriye’de Esad rejimi, İdlib’deki gözlem noktalarına takviye olarak gönderilen Türk askerlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, “115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, ilk bilgilere göre 101 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiş, 3 tank ve 2 top/havan mevzii tahrip edilmiştir” açıklaması yaptı.

Esad rejimi, ateşkes kararlarını hiçe sayarak çatışmasızlık bölgesi İdlib’de saldırılarını artırmaya devam ediyor. İdlib’in güneydoğusunda yer alan ve TSK’nın konuşlandığı Taftanaz Hava Üssü dün Suriye rejimi tarafından yoğun şekilde bombalandı. Rejime ait savaş uçaklarının da Taftanaz Hava Üssü’nü bombaladığı ileri sürüldü.

Saldırının ardından MSB tarafından yapılan açıklamada, İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK güçlerine, rejim tarafından yoğun topçu atışı ile saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırıda 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı.

101 rejim askeri öldürüldü

MSB, yaptığı ikinci açıklamada, saldırıya angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle karşılık verildiğini bildirdi. Açıklamada, “Bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir” denildi.

‘Kanları yerde kalmadı’

Açıklamada, “Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Esad rejiminin saldırılarının ardından bir haftada verdiğimiz şehit sayısı 13 oldu.

İki noktaya yoğun takviye

TSK’nın İdlib’e yönelik askeri sevkiyatı yoğun şekilde sürüyor. Özel Kuvvetler, komandolar, tank, obüs ve zırhlı araçların da içinde olduğu 300 araçlık askeri konvoy dün İdlib’e giriş yaptı. Birlikler TSK’nın İdlib’deki gözlem ve konuşlanma noktalarına takviye edildi. Bölgeye ulaştırılan tanklar, obüsler saldırı tehdidi altında bulunan gözlem noktalarına büyük oranda konuşlandırıldı. İdlib’e yoğun takviye güç gönderilmesi kapsamında TSK, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolu yakınında, İdlib’in güney kırsalındaki Kaminas köyünde yeni bir askeri nokta oluşturdu. TSK’nın bölgeye yönelik kapsamlı takviyesinin Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolu ile Şam’ı Halep’e bağlayan M5 karayolu civarında yoğunlaştığı bildirildi.

5 ilde büyük acı

İdlib’de rejimin saldırısında Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan (25), Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24), Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (22), Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26) ve Uzman Onbaşı Enes Alper (23) şehit oldu. Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün şehadet haberi Gaziantep’teki ailesine ulaştırıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çifti acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Aile yakınları ve komşular eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Açıkgöz’ün cenazesi bugün Gaziantep’te toprağa verilecek.

4 kardeşi vardı

Şehit Fatih Saylak’ın acı haberi de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine yetkililer tarafından verildi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. 4 kardeşi olan Fatih Saylak’ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli olduğu öğrenilen şehit Saylak’ın naaşı bugün Kahramanmaraş’ta defnedilecek.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak’ın Kayseri’de yaşayan ailesi bir günde iki acı haberle yıkıldı. Anne Güler Albayrak’ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç’i kanserden kaybettiği haberini aldıktan sonra eşi Bayram Güvenç ile Kayseri’nin Sarız ilçesine otomobille seyir halinde olduğu öğrenildi. Anne Albayrak ağabeyinin yasını tutarken, yolda oğlu İbrahim’in şehadet haberini aldı. Aile ardından Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde bulunan evine getirildi. Gözyaşı döken aileye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Şehit İbrahim Albayrak’ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayında da evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Şehit Albayrak’ın ağabeyinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

1 ay önce nişanlanmıştı

Şehit Enes Alper’in şehadet haberi memleketi Niğde’deki baba evini yasa boğdu. Yıldıztepe Beldesi’nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi yetkililer tarafından verildi. Alper çifti acı haberle gözyaşı dökerken, haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. 1 ay önce İstanbul’da nişanlandığı belirtilen şehit Alper’in naaşı, Yıldıztepe Beldesi’nde toprağa verilecek.

Geçici görevdeydi

Şehit Davut Özcan’ın memleketi Kırıkkale’de yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan - Bünyamin Özcan çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Özcan’ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib’de olduğu kaydedildi. Bekar olan Özcan, Kırıkkale Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Rejimin hedefi M5

Suriye rejim ordusunun İdlib’in yanı sıra Halep bölgesinde de muhalif gruplara yönelik harekatı, stratejik önemde bulunan uluslararası M5 karayolu çevresinde yoğunlaştı. Karayolunun tamamını kontrol altına almaya çalışan rejim güçlerine destek veren Rus savaş uçakları, M5 çevresinde bulunan muhalif grupların mevzilerini önceki gün bombaladı. Rus savaş uçaklarının, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Kefer Nuran, Kefer Naha ve Cemyiet Rehhal yerleşimlerini havadan yoğun bombardımana tuttuğu belirtildi. Hava harekatında siviller de zarar görürken yüzlerce aile, operasyon bölgesinden İdlib’deki güvenli bölgelere göç etmeye başladı.

Muhaliflerden Serakib’e operasyon

Muhalif unsurlar, dün İdlib’e açılan kapı Serakib ilçesine yönelik bir operasyon başlattı. Operasyon karadan yapılan yoğun bombardıman ile start aldı. İdlib’de konuşlu TSK’ya ait Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA), Fırtına obüsleri ve topçu bataryaları, dört gün önce rejim kontrolüne giren Serakib ve çevresini yoğun şekilde bombaladı. TSK’nın topçu desteğini alan muhalif unsurlar, İdlib şehir merkezi yolunda bulunan Serakib batısındaki Neyrab ve Sarmin’e ilerlemeye başladı. Türk komandoları da sahada Suriye Milli Ordusu unsurları ile birlikte, İdlib’in 6 km güneydoğusundaki Neyrab yakınlarında bulunan Kaminas köyünde görüntülendi.

Türkiye tek yürek

İdlib’de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu beş askerin şehit olduğu, beş askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin tepkiler şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken, İdlib’in kuzeyinden gelen şehit haberi yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir.

Misliyle karşılık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.

Milletçe başımız sağ olsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib’de şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir.

Yüreğimiz yandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İdlib’den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Hain saldırı

MHP: İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu beş askerimiz şehit düşmüş, beş askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.

Uluslararası toplum hedef alınmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.