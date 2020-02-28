28.02.2020 - 00:29 | | AA
İdlib'de son dakika haberleri: Esed rejimine bir darbe daha! Bin 709 unsur etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.
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