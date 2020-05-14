MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İdlib'deki 11. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
ABONE OL
14.05.2020 - 12:45 | | milliyet.com.tr

İdlib'deki 11. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

İdlib'deki 11. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

İdlibdeki 11. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

İdlibdeki 11. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluşOregon polisinin bir aracı kovalaması sırasında muzice yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre olay, alkollü birinin çocuk kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine başladı. Polis eve gittiğinde, adam evden ayrılmıştı. Arabanın izinin bulunması üzerine takip başladı ve daha sonra çatışmaya dönüştü. Polis, çatışma sırasında adamı öldürdü. Arabadan çocuk da sağ kurtuldu. Polis, şüphelinin 36 el, polisin de 250 el ateş ettiğini açıkladı. 300 e yakın merminin harcandığı çatışmada çocuğun kurtulması mucize olarak görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayramda sokağa çıkma yasağı mı var, 4 gün yasak olacak mı? 2020 Ramazan Bayram'ında yasak olacak mı, kaç gün tatil?

Bayramda sokağa çıkma yasağı mı var, 4 gün yasak olacak mı? 2020 Ramazan Bayram'ında yasak olacak mı, kaç gün tatil?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...
Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Elazığ'da yastık içinde saklanan 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi!

Elazığ'da yastık içinde saklanan 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi!

Sıradaki Haber