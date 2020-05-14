14.05.2020 - 12:45 | | milliyet.com.tr
İdlib'deki 11. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
300'e yakın merminin harcandığı çatışmada mucize kurtuluşOregon polisinin bir aracı kovalaması sırasında muzice yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre olay, alkollü birinin çocuk kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine başladı. Polis eve gittiğinde, adam evden ayrılmıştı. Arabanın izinin bulunması üzerine takip başladı ve daha sonra çatışmaya dönüştü. Polis, çatışma sırasında adamı öldürdü. Arabadan çocuk da sağ kurtuldu. Polis, şüphelinin 36 el, polisin de 250 el ateş ettiğini açıkladı. 300 e yakın merminin harcandığı çatışmada çocuğun kurtulması mucize olarak görülüyor.