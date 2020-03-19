MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İdlib'den acı haber: 1 asker şehit oldu
ABONE OL
19.03.2020 - 20:06 | | AA

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin ilk tespitlere göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin dün gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık personeline teşekkür ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... TRT dizilerine corona virüs arası

Son dakika haberi... TRT dizilerine corona virüs arası

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber