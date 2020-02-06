MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
ABONE OL
06.02.2020 - 18:49 | | AA

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.00'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 20.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Ayrıca, yarın saat 08.00'de yapılması planlanan Bursa-Büyükçekmece seferi de yapılamayacak.

Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde 4 madde daha kabul edildi

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinde 4 madde daha kabul edildi

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber