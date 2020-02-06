06.02.2020 - 18:49 | | AA
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.00'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 20.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Ayrıca, yarın saat 08.00'de yapılması planlanan Bursa-Büyükçekmece seferi de yapılamayacak.
Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.