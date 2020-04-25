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25.04.2020 - 04:38 | | İHA

İftardan sonra korkutan olay! Gözyaşları içinde izlediler

Amasya’da çıkan odunluk yangını mahallede paniğe yol açtı.

İftardan sonra korkutan olay! Gözyaşları içinde izlediler

Amasya’nın merkeze bağlı Şamlar Mahallesi Şehit Niyazi Bayrak Sokak'ta 22.30 saatlerinde Erhan Kamışlı’ya ait evin odunluğunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerinde büyük paniğe sebep oldu.

İftardan sonra korkutan olay Gözyaşları içinde izlediler

Evlerin bitişik nizamla birbirine bağlı olduğu ve ahşap evlerin çoğunlukta olduğu mahallede çıkan yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri yaşlı gözler ile yangını izledi. İçerisinde odun, kömür, araç lastikleri ve bazı eşyaların bulunduğu odunlukta çıkan yangın, Amasya Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yaklaşık 2 saat sürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken, odunlukta bulunan eşyalar ve yakacak malzemeler tamamen yandı. Ayrıca odunluğa bitişik olan bir evin pencere kısmı yanarak zarar gördü. Yangın nedeniyle yaklaşık 20 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Yangının, iftardan sonra Erhan Kamışlı’ya ait evin balkonunda yakılan semaverden çıkan bir kıvılcımın odunluğa düşmesi sonucu meydana geldiği iddia edilirken, yangının kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İftardan sonra korkutan olay Gözyaşları içinde izlediler

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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