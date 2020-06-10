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10.06.2020 - 02:59 | | İHA

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır'a vali olarak atandı. Kararnamede Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun Valisi olarak atandı.

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