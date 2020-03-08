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08.03.2020 - 22:04 | | DHA

İğrenç görüntüler! Polis hemen harekete geçti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

İğrenç görüntüler! Polis hemen harekete geçti

Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İğrenç görüntüler Polis hemen harekete geçti

İğrenç görüntüler Polis hemen harekete geçti

 

Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandıAntalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.
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