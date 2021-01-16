İhbar sonrası jandarma harekete geçti! Evinde besliyormuş

Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Ulugöl mevkiinde S.Ö.’nün (49) evinde maymun beslediği ihbarını alan Kaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, adrese giderek araştırma başlattı.

Evde arama yapan ekipler, bir maymun ve 3 kekliğin olduğunu tespit etti. Hayvanlar, Finike Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S.Ö.’ye ‘yasadışı hayvan bulundurmaktan’ 1 bin 730 TL, ‘Avcılık belgesi olmadan avlanmadan’ bin 33 TL olmak üzere toplamda 2 bin 763 TL para cezası kesildi.