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02.02.2021 - 19:19 | | DHA

İhbar üzerine harekete geçtiler! Tam 1449 parça...

Manisa'nın Salihli ilçesinde durdurulan bir otomobilde, sikke, obje ve yüzük olmak üzere toplam 1449 parça tarihi eser ele geçirildi

İhbar üzerine harekete geçtiler! Tam 1449 parça...

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunus ekiplerinin destek verdiği operasyonda, ekipler dün İbrahim K.'ya (42) ait otomobili İzmir-Ankara kara yolunda durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait toplam 1377 sikke, 61 obje, 5 yüzük ve 6 ok ucu olmak üzere toplam 1449 tarihi eser ile 1 el dedektörü ele geçirildi. Şüpheli İbrahim K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABD ile kritik görüşme! Türkiye'den Biden yönetimiyle ilk temasCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.
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