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23.04.2020 - 18:14 |

İhtilal Ne Demek? Tdk'ya Göre İhtilalcilik Kelime Anlamı Nedir?

İhtilal, devrim ve inkılap kelimeleriyle aynı anlamda kullanılan bir sözcüktür. Arapça dil kökünden türeyen bu kelime dilimizde siyasi bir terim olarak kullanılmaktadır. Türkiye tarihinde çok sayıda ihtilal olarak nitelendiren olayla karşılaşılmıştır. Peki, ihtilal ne demek? İhtilalin kısaca kelime anlamı nedir? Sizler için TDK tarafından ihtilal ile ilgili tüm detayları derledik.

İhtilal Ne Demek? Tdk'ya Göre İhtilalcilik Kelime Anlamı Nedir?

İhtilal, toplumsal bir değişimin insanların kendi isteği ile hızlandırmaya çalışılması durumudur. Bu hareketi destekleyen kitle de ihtilalci olarak sıfatlandırılmaktadır. İhtilal kapsamında yapılan hareketler silah zoruyla yapılmaktadır ve kanun dışı olarak nitelendirilmektedir. Genellikle mevcut hükümete karşı işlenen askeri ve silahlı hareketler bütünüdür. Türk tarihinde 1960 ve 1980 ihtilalleri yaşanmıştır

 İhtilal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

  1. Bir ülkenin yönetim düzeni başta olmak üzere; siyasi, sosyal ya da ekonomik yapısının kanun dışı ve silah kullanılarak değiştirmeye çalışmak.
  2. Toplumsal hareket, devrim.
  3. Kargaşa ve karışıklık durumu.
  4. Kökten yapılan değişim

İhtilalci: İhtilal yapan kişi ya da ihtilal hareketine destek veren kimse.

İhtilalcilik: Devrimcilik ya da ihtilalci olma durumu.

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