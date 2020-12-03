İkametgah karşılığında cinsel birliktelik! İğrenç teklif

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; çalışmak için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 33 yaşındaki Apsana G., ikametgâh izni için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurdu. Bir süre sonra gelen mesajda, başvurusunun onaylandığı ve gelip evrakı alabileceği bildirildi. Apsana G., kuruma gittiğinde ikamet tezkeresi bölümünde görevli Cengiz K.'ye süreci aktardı. Ancak Cengiz K. genç kadına ikamet izninin onaylanmadığını, iptal edildiğini söyleyerek danışmaya gitmesini söyledi. Telaşa kapılan Apsana G., danışmaya gittiğinde ikametinin onaylandığı belirtilerek müdürle görüşmesini söylendi. Apsana G., müdürün yerinde olmadığını görünce tekrar Cengiz K.'nın yanına gidince genç adam yabancı uyruklu kadının numarasını isteyerek yarın tekrar gelmesini söyledi.

"BELGEYİ VERMEM"

Numarasını vererek kurumdan ayrılan Apsana G.'ye akşam saatlerinde Cengiz K. tarafından "Bana bakacak mısın? İşin halloluyor." şeklinde mesaj attı. Genç kadın gelen mesaj üzerine ertesi gün tekrar kuruma giderek belgeyi istedi ancak Cengiz K., Apsana G.'ye, cinsel birliktelik ve 800 lira para almadan belgeyi vermeyeceğini söyledi. Genç kadın kendisine yöneltilen teklifi reddederek uzaklaşsa da Cengiz K. mesaj ve aramalarla teklifini sürdürmeye devam etti.

TEKLİFİ KAYIT ALTINA ALDI

Apsana G., onaylanmış ikametgah belgesini birliktelik yaşamadan ve para almadan vermeyeceğini söyleyen Cengiz K.'yı İl Göç İdaresi Müdürüne şikayet etti. Görevliler polis çağırdı. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan Cengiz K. suçlamaları reddetse de Apsana G., tüm görüşmeleri kayıt altında tutarak delil olarak sundu.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cengiz K.'nın el konulan dijital materyallerinde yapılan incelemede genç kadından ikametgâh belgesini alması karşılığında cinsel birliktelik teklifinde bulunup üzerine bir de para istediği belirlendi. Savcılık, soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikâp' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.