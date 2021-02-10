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10.02.2021 - 10:53 | | DHA

İki arkadaşın küfür kavgası cinayetle bitti

İstanbul Esenyurt'ta çocukluk arkadaşı iki gencin küfür kavgası cinayetle son buldu. 19 yaşındaki Berat Çağlak arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayette kurban giden Çağlak'ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan otomobilin camında, "Ben en azından katilimi tanıyorum" yazısı dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında U.T., Çağlak'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklamaya devam eden U.T. olay yerinden kaçtı. Çağlak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlak'ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İki arkadaşın küfür kavgası cinayetle bitti

'KATİLİMİ TANIYORUM'

Yaşanan olay sonrası Çağlak'ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan otomobilin camında, "Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin..." yazması dikkat çekti. Öte yandan geriye iki arkadaşın birlikte çektirdiği bir de fotoğraf kaldı. 

İki arkadaşın küfür kavgası cinayetle bitti

 Öte yandan geriye iki arkadaşın birlikte çektirdiği bir de fotoğraf kaldı.  

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